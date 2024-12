Am Ende wirkte diese unruhige Nacht in Seoul wie ein Albtraum, aus dem Südkoreas Demokratie schweißgebadet, aber äußerlich unversehrt aufschreckte. Präsident Yoon Suk-yeol von der konservativen People Power Party (PPP) hatte am späten Dienstagabend überraschend das Kriegsrecht verhängt. Viersternegeneral Park An-su hatte kurz darauf als Anführer eines Militärkommandos verkündet, dass per Erlass ab 23 Uhr Ortszeit „alle politischen Aktivitäten, einschließlich solcher im Zusammenhang mit der Nationalversammlung, regionale Versammlungen, politische Parteien, politische Organisationen, Kundgebungen und Proteste verboten“ seien. Auch alle Medien und Verlage stünden nun unter staatlicher Kontrolle. Soldaten betraten das Parlament. Im ganzen Land bangten die Menschen auf einmal um die Freiheit in ihrem modernen Tigerstaat.

Bis das Parlament zwei Stunden später von seinem Recht Gebrauch machte, den Erlass zu überstimmen. Nach Südkoreas Verfassung muss das Kriegsrecht aufgehoben werden, wenn die Mehrheit des Parlaments das will. Die oppositionelle Demokratische Partei (DP) hat im Parlament die meisten Sitze. Nach dem Votum des Parlaments ließ sich Yoon Suk-yeol etwas Zeit, kündigte dann aber noch in der Nacht an, er werde das Kriegsrecht wieder aufheben.

Das Geschehen der Dienstagnacht ist der vorläufige Tiefpunkt in der Amtszeit des rechten Präsidenten Yoon Suk-yeol, 63. Es ist eine Eskalation nach zweieinhalb Jahren an der Macht, in denen Yoon seinem Land vor allem Streit und Verunsicherung gebracht hat. Seine Eignung als Demokrat konnte man schon bald nach seinem Amtsantritt im Mai 2022 anzweifeln.

Mit fast diktatorischen Anspruch setzte er sich über die Mehrheitsverhältnisse im Parlament hinweg

Machtworte und Anzeigen gegen Oppositionspolitiker, Journalisten und Gewerkschaftler prägten die erste Phase seines Schaffens. Das fiel nicht nur in Südkorea auf: Das schwedische Forschungsinstituts V-Dem zählte Südkorea diesen März in seinem neuesten Demokratie-Report mit Staaten wie Indien und Mexiko zu den „autokratisierenden Ländern“. Seit Monaten belasten Protestkündigungen junger Ärzte Südkoreas Gesundheitswesen, weil Yoon keine Kompromisse macht bei seinem Vorhaben, die Zahl der Medizinstudienplätze sprunghaft und in Massen anzuheben. Und dass seine PPP im April bei der Parlamentswahl deutlich gegen die DP verlor, machte Yoon Suk-yeol auch nicht viel demütiger.

Soldaten versuchen in das Parlamentsgebäude in der Hauptstadt Seoul vorzudringen und treffen dort auf Widerstand. (Foto: JUNG YEON-JE/AFP)

Yoons Aktion vom Dienstagabend war trotzdem eine Überraschung. Mit einem fast diktatorischen Anspruch setzte er sich dabei über die politischen Verhältnisse im Parlament hinweg, die nun mal die Ergebnisse von Wahlen sind. Die DP hat 170 der 300 Sitze im Parlament und kann mit dieser Mehrheit viele Vorhaben der Regierung blockieren. Gleichzeitig sind DP und Konservative derart verfeindet, dass kaum zielführende Debatten möglich sind. Das Kriegsrecht rief Yoon aus, nachdem die DP den Haushaltsentwurf der Regierung gekürzt und das gestutzte Budget dann im parlamentarischen Haushaltsausschuss mit ihrer Mehrheit durchgebracht hatte. Dazu kam, dass die DP Amtsenthebungsverfahren gegen einen staatlichen Rechnungsprüfer und den Generalstaatsanwalt eingeleitet hatte.

Die DP behindere so die Exekutive. Und mit den Budget-Kürzungen unterwandere sie unter anderem den Kampf gegen Drogenkriminalität und Maßnahmen zur allgemeinen Sicherheit. Das sollten Gründe sein, um zum ersten Mal seit 1980 wieder das letzte Machtmittel anzuwenden, das Südkoreas Verfassung dem Präsidenten bei ernster Gefahr für öffentliche Sicherheit und Ordnung durch Krieg oder nationalen Notstand zubilligt? Als Yoon in seiner Fernsehansprache am Dienstagabend seine Entscheidung erklärte, sagte er: „Das Kriegsrecht zielt darauf ab, pro-nordkoreanische Kräfte auszurotten und die verfassungsmäßige Ordnung der Freiheit zu schützen.“ Der Präsident verstörte mit dieser dramatischen Übertreibung nicht nur seine Gegner, sondern auch Parteifreunde. PPP-Chef Han Dong-hoon sagte, es sei „falsch“ von Präsident Yoon, das Kriegsrecht auszurufen. Er gehörte dann auch zu den 190 Abgeordneten, die eilig im Parlament zusammenkamen, um über Yoons Erklärung abzustimmen. Alle 190 stimmten dagegen.

Yoon Suk-yeol ist eigentlich Staatsanwalt. Er ist es gewohnt, anzuklagen. Ausgewogen zu regieren und Gegenmeinungen zu akzeptieren, war nie ein grundlegender Teil seiner Arbeit. In die Politik ging er vor allem deshalb, weil er sich über eine Justizreform des damaligen liberalen Präsidenten Moon Jae-in ärgerte, mit der dieser die vielkritisierte Allmacht der südkoreanischen Staatsanwälte einbremsen wollte. Mit seinem eigensinnigen Regierungsstil bestätigt Yoon den Eindruck, dass er nur seine eigene Moral gelten lässt. Und nun hat er also endgültig klargemacht, dass er zum Äußersten bereit ist, wenn er nicht durchregieren kann.

Yoon hat das Vertrauen vieler Südkoreanerinnen und Südkoreaner missbraucht

Nachdem das Parlament Yoons willkürliche Aktion abgeschmettert hatte, war die Krise zunächst einmal abgewendet. Wie es nun weitergehen soll in Südkoreas Politik, ist nicht klar. Das Geschehen dieser wilden Nacht wirkt wie eine Offenbarung für die zerrüttete demokratische Kultur in Südkorea. Dazu trägt durchaus auch die DP mit ihrem populistischen Parteichef Lee Jae-myung bei; gegen Lee ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen verschiedener Korruptionsvorwürfe aus seinem politischen Vorleben. Aber vor allem steht nun natürlich Präsident Yoon Suk-yeol unter Druck.

Im Konflikt mit der nordkoreanischen Parteidiktatur stellt sich Yoon Suk-yeol immer wieder als Verteidiger demokratischer Werte dar. Jetzt hat er genau diese Werte aus eigenen Interessen aussetzen wollen - damit hat er das Vertrauen vieler Südkoreanerinnen und Südkoreaner missbraucht. Die Frage ist: Will er weitermachen als unbelehrbarer Spalter der südkoreanischen Gesellschaft? Oder ist er in der Lage, sich zu besinnen? Nach seinem abgeschmetterten Versuch, die Macht an sich zu reißen, war von Yoon Suk-yeol zunächst nichts zu hören, ob er die Entscheidung des Parlaments akzeptierte, war nicht sofort klar. Als er dann doch die Aufhebung des Kriegsrechts ankündigte, sagte er, er reagiere damit auf die Entscheidung des Parlaments, das Kriegsrecht zu blockieren. Trotzdem könnte der Präsident in dieser unruhigen südkoreanischen Nacht zu weit gegangen sein.