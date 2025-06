Der Liberale Lee Jae-myung gewinnt die Wahlen mit deutlichem Vorsprung. In seiner Vereidigungsrede schlug der früher forsche Redner nun versöhnliche Töne an.

Von Thomas Hahn

Zur Belohnung für seinen Triumph durfte sich Südkoreas neuer Präsident Lee Jae-myung am Mittwoch gleich in die Arbeit stürzen. Früh am Morgen erklärte die Wahlkommission den Sieg des 61-Jährigen bei der Wahl vom Dienstag für amtlich: 49,42 zu 41,51 Prozent gegen den konservativen Kandidaten Kim Moon-soo, bei einer hohen Wahlbeteiligung von 79,38 Prozent – eine klare Sache. Trotzdem hatte Lee Jae-myung keine Zeit zum Feiern. Stattdessen telefonierte er noch von zu Hause aus mit dem Generalstabschef der Armee. Danach: Besuch des Nationalfriedhofs in Seoul. Vereidigung bei einer schlanken Zeremonie im Parlament. Abfahrt zum Präsidialamt, um dort mit dem Regieren zu beginnen.