Polizisten und Mitarbeiter der Anti-Korruptionsbehörde (CIO) in Südkorea haben mit einem massiven Aufgebot versucht, sich Zugang zur Residenz des suspendierten Präsidenten Yoon Suk Yeol zu verschaffen. Das berichtete Südkoreas amtliche Nachrichtenagentur Yonhap. Versuche, Yoon festzunehmen, waren schon mehrfach gescheitert. Zahlreiche Unterstützter Yoons versammelten sich am frühen Morgen (Ortszeit) vor dem Haus in Seoul.