Einen Monat vor der vorgezogenen Präsidentschaftswahl in Südkorea droht dem Oppositionskandidaten Lee Jae Myung der Ausschluss von der Abstimmung. Der Oberste Gerichtshof stellte am Donnerstag seine Eignung für das höchste Staatsamt infrage. Er befand, dass Lee 2022 mit „falschen Aussagen“ die Wählerschaft in die Irre geführt und somit gegen Wahlgesetze verstoßen habe. Das Oberste Gericht gelangte damit zu einer anderen Auffassung als eine niedere Instanz, die Lee von den Vorwürfen bereits freigesprochen hatte. Es verwies den Fall zurück an ein Berufungsgericht, das nun entscheiden muss, ob Lee von der Wahl disqualifiziert wird.

Lee hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Er erklärte, dass er nicht mit dieser Entscheidung des Obersten Gerichts gerechnet habe, aber zuversichtlich bleibe. Es ist unklar, ob das Berufungsgericht noch vor der Wahl ein Urteil fällt. Seine Demokratische Partei signalisierte demonstrativ Unterstützung für Lee. Es sei ausgeschlossen, Lee als Kandidaten zu ersetzen, sagte ein Sprecher.

Lee führte die Umfragen zuletzt mit großem Vorsprung auf seine Rivalen an, obwohl er in mehrere Justizverfahren verwickelt ist. Der Vorwurf des Verstoßes gegen Wahlgesetze stand dabei im Mittelpunkt. Für viele Südkoreaner ist Lee, der im Januar 2024 einen Anschlag überlebte, eine Art Hoffnungsträger. In der besonders tumulthaften Phase der Regierungskrise im Winter kletterte er über die Mauern der Nationalversammlung, streamte seine Aktionen live und forderte die Zuschauer auf, vor dem Parlament zu demonstrieren, um die Verhaftung von Abgeordneten zu verhindern.

Übergangspräsident tritt zurück

Fast zeitgleich zur Entscheidung des Gerichts kam die Nachricht, dass Südkoreas Übergangspräsident Han Duck Soo von seinem Amt zurücktritt. Wie der 75-Jährige bei einer live im Fernsehen übertragenen Rede mitteilte, möchte er in Zukunft eine „noch größere Verantwortung übernehmen“.

Der bisher amtierende südkoreanische Präsident Han Duck-soo hat seinen Rücktritt verkündet. (Foto: Hong Hae-in/Yonhap/AP/dpa)

In südkoreanischen Medien wird darüber spekuliert, dass Han seinen Rücktritt bekanntgegeben hat, um bei den Neuwahlen am 3. Juni als Präsidentschaftskandidat für das konservative Lager anzutreten. Han Duck Soo selbst hat dies nicht direkt bestätigt. Nun wird Finanzminister Choi Sang Mok Übergangspräsident Südkoreas bis zu den Neuwahlen.

Ex-Präsident Yoon droht lebenslange Haft

Unterdessen klagt die südkoreanische Staatsanwaltschaft den vom Amt enthobenen Präsidenten Yoon Suk Yeol auch wegen Amtsmissbrauchs an. Zusätzlich muss sich der 64-Jährige wegen des Vorwurfs des Hochverrats strafrechtlich verantworten. Im Falle eines Schuldspruchs droht Yoon eine lebenslange Haftstrafe, theoretisch wäre auch die Verhängung der Todesstrafe möglich.

Am Mittwoch führte ein Ermittlerteam der Staatsanwaltschaft eine Razzia in der Privatresidenz von Yoon und seiner Ehefrau in der Hauptstadt Seoul durch. Die Vorwürfe stehen im Zusammenhang mit der Staatskrise, die Yoon Suk Yeol Anfang Dezember auslöste. Damals rief der konservative Politiker überraschend das Kriegsrecht aus. Yoon begründete die radikale Maßnahme unter anderem damit, dass die linke Opposition angeblich von kommunistischen und staatsfeindlichen Kräften unterwandert sei. Beweise für diese Anschuldigungen legte Yoon Suk Yeol nicht vor.