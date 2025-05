Amerikanischer Markenkaffee macht den Blick auf Nordkorea attraktiver. Das ist jetzt also bestätigt, nachdem die südkoreanische Grenzstadt Gimpo die neuesten Besucherzahlen ihres Aegibong-Peace-Ecoparks bekannt gegeben hat. Der Park, eröffnet 2021, liegt nahe der Demilitarisierten Zone (DMZ) auf einem Hügel am Fluss Jogang. Man hat von dort aus einen schönen Blick auf Felder und Häuser des anderen, verschlossenen Koreas. Und seit die US-Firma Starbucks im November an der Aussichtsplattform einen Coffeeshop eröffnet hat, brummt hier der Betrieb. Von Januar bis April kamen durchschnittlich 32 379 Menschen in jedem Monat, meldet die Stadt Gimpo laut der Nachrichtenagentur Yonhap – das seien mehr als doppelt so viele wie im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres.