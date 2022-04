In Südkorea steht der frühere Ministerpräsident Han Duck Soo nach mehr als 14 Jahren vor einer Rückkehr an die Macht. Das Übergangskomitee des designierten Präsidenten Yoon Suk Yeol benannte ihn am Sonntag als Regierungschef. Der 72-Jährige war bereits von April 2007 bis Februar 2008 Ministerpräsident. Er hat in der Vergangenheit unter anderem ein Handelsabkommen mit den USA ausgearbeitet. Han betonte, er übernehme das Amt in schwierigen Zeiten und sei bemüht, die Staatsfinanzen zu ordnen. In der viertgrößten Volkswirtschaft Asiens geht die Schere zwischen Arm und Reich zusehends auseinander: Die Häuserpreise steigen rasant, die Verschuldung der Haushalte nimmt zu. Auch Südkorea sieht sich mit Inflationsgefahren konfrontiert, die im Zuge der Ukraine-Krise durch weiter steigende Energiepreise verschärft wurden. Der Ministerpräsident wird vom Präsidenten ernannt und vom Parlament bestätigt.