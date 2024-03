Lautstärke ist Ansichtssache, oder präziser: Anhörsache. Die einen empfinden als Lärm, was für andere Musik ist. Industrielle werden Kundgebungen für mehr Klimaschutz immer zu laut finden - während Klimaschützerinnen und Klimaschützer eher befürchten, zu leise zu sein. Und manche Regierungen werden vor allem dann geräuschempfindlich, wenn sie Kritik hören, was dann wiederum die Ruhe der Demokraten stört.

Genau deshalb ist auch jenes Dekret nicht unkompliziert, mit dem Südkoreas Präsident Yoon Suk-yeol Protestveranstaltungen leiser stellen will. Seit Oktober hat die Polizei im Rahmen des Demonstrationsgesetzes mehr Befugnisse. Unter anderem dürfen Protestler nicht mehr so nah ran an die Amtsresidenz des Präsidenten im Seouler Bezirk Yongsan, in die Yoon nach seiner Wahl im Mai 2022 umzog, weil er nicht wie alle Präsidenten vor ihm im entlegeneren Blauen Haus in Jongno wohnen wollte. Aber es geht tatsächlich auch um konkrete Dezibelgebote. Laut Dekret dürfen Proteste grundsätzlich nur wenig lauter sein als ein Benzinrasenmäher, also bestenfalls mit 95 Dezibel gemessen werden.

Südkoreas Polizeibehörde prüft, wie die neuen Regeln umzusetzen sind. Laut Nachrichtenagentur Yonhap schlägt sie dem Kabinett vor, Kundgebungen mit Drohnen zu überwachen. Außerdem sollen Demonstrationen in der Nähe von Wohngebieten, Schulen und Krankenhäusern nach Einbruch der Dunkelheit nur noch 50 Dezibel erreichen dürfen, ab Mitternacht bis sieben Uhr morgens 45, zu anderen Zeiten 60.

Ein Gespräch hat 60 Dezibel, Flüstern 30 - an vielen Orten Südkoreas dürfte es kritischen Geistern also bald schwerer fallen, den rechtmäßigen Ton zu finden. Viele haben kein gutes Gefühl dabei. Denn die Regeln passen zum jüngsten Trend gegen die Widerrede. Unter Yoon gibt es viele Anzeigen gegen Oppositionspolitiker, Journalisten und Gewerkschaftler. Im Ärztestreik gegen mehr Medizinstudienplätze, der seit Wochen andauert, sucht seine Regierung keine Kompromisse, sondern entzieht zur Strafe Zulassungen und lässt gegen den Ärzteverband ermitteln.

Demonstrationen haben einst den Druck erzeugt, dem 1987 Südkoreas autoritäre Regierung nachgab. In der heutigen Demokratie sind sie erst recht ein Ventil für Unzufriedene. Yoon sagt, er respektiere das, ihm gehe es nur um den Schutz der Allgemeinheit. Die Polizeibehörde teilt auf SZ-Anfrage mit: Lärmbelästigung durch Demonstrationen sei ein "großes soziales Problem" geworden, "deshalb gibt es einen steigenden Bedarf der Öffentlichkeit, Vorschriften zu verschärfen".

Zugeständnisse wären auch ein Mittel für mehr Frieden, aber das sieht Yoon wohl anders. Die Anwältin Park Han-hee glaubt, dass seine Regierung mit den strengeren Regeln vor allem Ruhe für sich will. "Sie schüchtert die Öffentlichkeit ein, indem sie ihr zu verstehen gibt, dass kriminell wird, wer sich einer Versammlung anschließt", sagte sie in der linksliberalen Zeitung Hankyoreh.

Andererseits: Demonstrieren bleibt ja erlaubt. Es leiser zu tun, stärkt vielleicht sogar die Position. Wer gute Argumente hat, muss nicht brüllen.