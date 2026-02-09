Die koreanische Regierung hat eigenen Aussagen zufolge vor wenigen Tagen das „weltweit erste umfassende Gesetz zur Regulierung künstlicher Intelligenz“ erlassen. Es umfasst sechs Kapitel mit 43 Artikeln und befasst sich mit den Auswirkungen von KI in Bereichen wie nukleare Sicherheit, Trinkwasserversorgung, Transport, Gesundheitswesen und Finanzen. Seitdem wird diskutiert, ob es zu weit geht – oder nicht weit genug.