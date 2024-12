In Südkorea spitzt sich die Regierungskrise nach dem zwischenzeitlich von Präsident Yoon Suk Yeol angeordneten Kriegsrecht zu. Die Polizei durchsuchte am Mittwoch sein Büro und weitete Ermittlungen gegen führende Mitglieder des Sicherheitsapparates aus. Der wegen der Unterstützung des Kriegsrechts zurückgetretene Verteidigungsminister Kim Yong Hyun unternahm in Haft einen Selbstmordversuch. Die Opposition wollte noch am Mittwoch erneut einen Antrag zur Absetzung von Yoon stellen. Das Staatsoberhaupt darf das Land nicht verlassen, die Polizei ermittelt gegen ihn wegen des Vorwurfs des Aufruhrs. Bislang wurde er weder inhaftiert noch befragt. Der nationale Polizeichef Cho Ji Ho wurde am Mittwoch verhaftet.