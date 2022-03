Bei der Präsidentenwahl in Südkorea zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab. Einer Nachwahlbefragung von drei Fernsehsendern zufolge kommt der konservative Kandidat Yoon Suk Yeol auf 48,4 Prozent der Stimmen und der liberale Kandidat Lee Jae Myung auf 47,8 Prozent. Amtsinhaber Moon Jae Inn von der liberalen Demokratischen Partei durfte laut Verfassung nicht erneut bei der Wahl am Mittwoch antreten. Die Wahlbeteiligung lag bei 76 Prozent. Insgesamt waren 44 Millionen Südkoreaner aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Die Aufgaben für den neuen Präsidenten von Asiens viertgrößter Volkswirtschaft sind vielfältig. Es gilt die Auswirkungen der Corona-Pandemie zu stemmen. Die Beziehungen zu Nordkorea mit seinen Ambitionen als Atommacht sind ebenfalls Thema. Yoon strebt eine härtere Gangart gegenüber Nordkorea an. Er will zudem die Korruption im Land bekämpfen und soziale Ungerechtigkeiten abbauen.