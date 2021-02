Von Thomas Hahn, Tokio

Nicht weit vom Meiji-Schrein in Tokio ragt dieser Tage ein Denkmal der japanischen Südkorea-Begeisterung auf. In einem Pavillon haben ein japanisches und ein südkoreanisches Entertainment-Unternehmen gemeinsam eine Ausstellung zur südkoreanischen Netflix-Serie "Crash Landing on You" eingerichtet, die in Japan ein enormer Erfolg ist. An der Fassade leuchten auf Videoschirmen Fotos von Hauptdarstellerin Son Ye-jin und Hauptdarsteller Hyun Bin. Drinnen sind Bilder, Videos und Requisiten zu sehen.

Wegen der Corona-Angst herrscht kein riesiger Andrang. Aber ein paar Japanerinnen und Japaner lassen sich doch mitnehmen in die emotionale Geschichte einer reichen südkoreanischen Geschäftsfrau, die beim Gleitschirmfliegen über die Grenze nach Nordkorea geweht wird und sich dort in einen Offizier verliebt.

Der neue US-Außenminister Antony Blinken hätte ein Problem weniger, wenn er die japanische Freude an Südkoreas Popkultur in die politische Wirklichkeit hinüberretten könnte, in der er Allianzen im Konflikt mit China und Nordkorea schmieden muss. Aber das ist schwierig, vielleicht sogar unmöglich. Denn Japans und Südkoreas Regierungen streiten fast ohne Pause.

Erst am Mittwoch beschwerte sich Südkoreas Verteidigungsministerium über eine Beschwerde des japanischen Verteidigungsministeriums. Dieses hatte tags zuvor den südkoreanischen Militärattaché in Tokio einbestellt, um gegen Seouls neues Verteidigungsweißbuch zu protestieren. Darin wird Japan neuerdings nicht mehr "Partner", sondern nur noch "Nachbar" genannt. Außerdem beklagt es, dass Japan mit seinen andauernden Ansprüchen auf die Liancourt-Felsen im Japanischen Meer, die Südkorea Dokdo nennt und zu seinem Territorium zählt, die militärische Zusammenarbeit behindert habe. "Inakzeptabel", sagt Tokio - was nun also wiederum Seoul nicht akzeptieren kann.

Harmonie gibt es gerade nicht zwischen Seoul und Tokio

In ersten Telefonaten mit Japans Außenminister Toshimitsu Motegi und Südkoreas Außenministerin Kang Kyung-wha hat Blinken kürzlich betont, dass ein gutes Verhältnis zwischen allen drei Ländern wichtig sei für Frieden und Sicherheit in Ostasien. Sein Team sucht gerade nach dem richtigen Maß an Annäherung und Strenge in der China- und Nordkorea-Politik. Und natürlich braucht er dazu seine Bündnispartner in der Region. Aber der jüngste Wortwechsel zwischen Tokio und Seoul zeigt: Harmonie kriegen die beiden Nachbarn gerade nicht hin.

Die Differenzen wurzeln tief in ihrer Seele. Manch politisch denkender Mensch in Südkorea findet die Geschichte ungerecht, wenn er an die widersprüchlichen Wirklichkeiten nach dem Zweiten Weltkrieg denkt: In Europa hatte Deutschland den Krieg verloren und wurde geteilt - in Asien hatte Japan den Krieg verloren und Korea wurde geteilt. Während das gescheiterte Kaiserreich den Wiederaufbau starten konnte, mussten Koreas Menschen nach der Befreiung von Japans Kolonialherrschaft gleich den nächsten verheerenden Krieg erleben, den Koreakrieg zwischen Nord und Süd. Ehe 1953 die Grenze am 38. Breitengrad zur undurchdringlichen demilitarisierten Zone wurde und im Süden unter autoritären Regierungen die mühsame Auferstehung aus bitterer Armut begann.

Heute ist Südkoreas Regierung relativ liberal, die Wirtschaft erfolgreich, die Gesellschaft einigermaßen sorglos. Man fühlt sich frei und selbstbewusst genug, um eine Geschichtsaufarbeitung zu fordern, zu der früher die Kraft fehlte. Das wiederum will sich die Politikelite der etablierten Wirtschaftsnation Japan nicht mehr bieten lassen.

Nach der Wiederwahl des LDP-Karrierepolitikers Shinzō Abe zum Premier Ende 2012 durchfuhr sie ein deutlicher Rechtsruck. Nationalismus bringt Stimmen aus Japans starken rechtsradikalen Kreisen. Über Kriegsschuld und Klagen aus Korea will man in der Regierungspartei folglich auch unter dem aktuellen Premier Yoshihide Suga nicht mehr sprechen. Man verweist auf frühere Entschuldigungen und Abkommen, mit denen man sich von aller Kriegsschuld freigekauft sieht. Etwa auf jenes von 2015, das auf Vermittlung der USA zustande kam und das den Streit um die sogenannten Trostfrauen, also um Koreanerinnen, die während des Krieges in japanischen Militärbordellen unfreiwillige Sex-Dienste leisteten, "endgültig und unumkehrbar" abschließen sollte.

Der Streit um militärische Zusammenarbeit kann ein Sicherheitsrisiko sein

Aber Kriegsschuld lässt sich nicht so einfach per Vertrag beilegen. Südkoreanisches Menschenrechtsbewusstsein trifft auf Japans rechtskonservativen Nationalstolz. Als der Oberste Gerichtshof in Seoul früheren Zwangsarbeitern 2018 Entschädigungen von japanischen Unternehmen zusprach, war das für Japans Regierung ein Affront. 2019 strich Tokio Südkorea von seiner Liste der bevorzugten Handelspartner. Seoul antwortete, indem es seinerseits Japan herabstufte.

Anfang Januar verschärfte sich die Krise weiter durch das Urteil eines Gerichts in Seoul, wonach Japan fünf überlebende sogenannte Trostfrauen mit jeweils 100 Millionen Won, rund 75 000 Euro, zu entschädigen habe. "Das geht zu weit", sagt man in Japans Regierungskreisen und fühlt sich wegen des Prinzips der Staatenimmunität im Recht.

Ob Japan und Südkorea ihren großen kleinteiligen Streit zumindest für die wichtigsten Aufgaben der Gegenwart überwinden können? 2019 entschied die Regierung von Präsident Moon Jae-in, das Abkommen GSOMIA mit Japan aufzukündigen, das wichtig ist für die Zusammenarbeit von USA, Japan und Südkorea in Nordkorea-Fragen. Auf Druck der USA nahm Seoul die Entscheidung in letzter Minute zurück. Aber der Eindruck blieb: Der Nachbarschaftsstreit kann ein Sicherheitsrisiko sein.

Die neue US-Regierung muss eine neue Atmosphäre schaffen im Verhältnis zwischen Japan und Südkorea. Vielleicht kann Südkoreas Fernsehkunst helfen. Serienstar Son Ye-jin ist jedenfalls zu haben für warme Worte gen Japan. Der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo hat sie neulich eine handgeschriebene Botschaft auf Koreanisch überlassen: "Ich hoffe, euch geht es gut und ihr seid gesund." Viele Menschen in Japan hat das sicher mehr interessiert als der ewige Streit zwischen Tokio und Seoul.