Im Fall der verunglückten Maschine in Muan sind noch viele Fragen offen – die These, dass Vögel Probleme am Fahrwerk verursacht haben könnten, bekommt aber neue Nahrung. Die Regierung ordnet die Prüfung des gesamten Luftfahrtsystems an. Ein weiterer Jet der betroffenen Billig-Airline soll Probleme gehabt haben.