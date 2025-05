Südkoreas Übergangspräsident Han Duck Soo ist von seinem Amt zurückgetreten. Wie der 75-Jährige bei einer live im Fernsehen übertragenen Rede mitteilte, möchte er in Zukunft eine „noch größere Verantwortung übernehmen“.

In südkoreanischen Medien wird darüber spekuliert, dass Han seinen Rücktritt bekanntgegeben hat, um bei den Neuwahlen am 3. Juni als Präsidentschaftskandidat für das konservative Lager anzutreten. Han Duck Soo selbst hat dies nicht direkt bestätigt. Nun wird Finanzminister Choi Sang Mok Übergangspräsident Südkoreas bis zu den Neuwahlen.

Ex-Präsident Yoon droht lebenslange Haft

Unterdessen klagt die südkoreanische Staatsanwaltschaft den vom Amt enthobenen Präsidenten Yoon Suk Yeol auch wegen Amtsmissbrauchs an. Zusätzlich muss sich der 64-Jährige wegen des Vorwurfs des Hochverrats strafrechtlich verantworten. Im Falle eines Schuldspruchs droht Yoon eine lebenslange Haftstrafe, theoretisch wäre auch die Verhängung der Todesstrafe möglich.

Am Mittwoch führte ein Ermittlerteam der Staatsanwaltschaft eine Razzia in der Privatresidenz von Yoon und seiner Ehefrau in der Hauptstadt Seoul durch. Die Vorwürfe stehen im Zusammenhang mit der Staatskrise, die Yoon Suk Yeol Anfang Dezember auslöste. Damals rief der konservative Politiker überraschend das Kriegsrecht aus. Yoon begründete die radikale Maßnahme unter anderem damit, dass die linke Opposition angeblich von kommunistischen und staatsfeindlichen Kräften unterwandert sei. Beweise für diese Anschuldigungen legte Yoon Suk Yeol nicht vor.