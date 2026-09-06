Der Traum des einen kann der Albtraum eines anderen Menschen sein, man kennt das von Mallorca, wenn die Deutschen und die Engländer einfallen. Auf der südkoreanischen Insel Jeju sind es die Chinesinnen und Chinesen, die in so großer Zahl kommen, dass es den Einwohnern zu viel wird. Die Menüs in den Restaurants, die Werbung für die Duty-Free-Läden, die Gespräche in den Straßen von Jeju-Stadt: alles chinesisch.