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OstasienEine Insel droht zu ersticken

Lesezeit: 5 Min.

Es gibt schöne Strände auf Jeju, wie hier der Hamdeok Beach. Chinesische Investoren haben das Potenzial früh erkannt.
Es gibt schöne Strände auf Jeju, wie hier der Hamdeok Beach. Chinesische Investoren haben das Potenzial früh erkannt.
Foto: xsangaparkx/Pond5 Images/Imago

Die südkoreanische Insel Jeju hat einen beispiellosen Bau-Boom chinesischer Investoren erlebt. Verfolgt China hier nur touristische Ziele?

Von David Pfeifer, Jeju

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Der Traum des einen kann der Albtraum eines anderen Menschen sein, man kennt das von Mallorca, wenn die Deutschen und die Engländer einfallen. Auf der südkoreanischen Insel Jeju sind es die Chinesinnen und Chinesen, die in so großer Zahl kommen, dass es den Einwohnern zu viel wird. Die Menüs in den Restaurants, die Werbung für die Duty-Free-Läden, die Gespräche in den Straßen von Jeju-Stadt: alles chinesisch.

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SZ PlusVon Lea Sahay

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