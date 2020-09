Die beiden verfeindeten Republiken Armenien und Aserbaidschan haben den vierten Tag in Folge schwere Kämpfe um die Konfliktregion Bergkarabach geführt. An der gesamten Demarkationslinie sei am Mittwochmorgen mit Artillerie geschossen worden, teilte eine Sprecherin des armenischen Verteidigungsministeriums in Eriwan mit. Das Militär in Aserbaidschan informierte darüber, dass die Stadt Terter von den Armeniern angegriffen worden sei. Viele Menschen seien verletzt, Gebäude zerstört worden. Der UN-Sicherheitsrat hatte in der Nacht beide Staaten zu einem sofortigen Stopp der Kämpfe aufgefordert. Die Türkei bekräftigte dessen ungeachtet ihre militärische Unterstützung für Aserbaidschan. Ankara weist aber Vorwürfe Armeniens zurück, mit eigenen Kampfjets auf Seiten Bakus in die Gefechte einzugreifen.