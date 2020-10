Im Konflikt um die Kaukasus-Region Bergkarabach wollten sich die Außenminister von Armenien und Aserbaidschan auf Einladung Russlands am Freitag in Moskau treffen. Die Regierungen in Eriwan und Baku hätten die Teilnahme bestätigt, sagte eine Sprecherin des Moskauer Außenministeriums, meldete die Agentur Ria. Aus Armenien wurde Außenminister Zohrab Mnatsakanyan erwartet, aus Aserbaidschan Baku Jeyhun Bayramow. Am 27. September sind zwischen beiden Ländern Kämpfe um Bergkarabach ausgebrochen, es gibt zahlreiche Opfer. Russlands Präsident Wladimir Putin forderte, eine Waffenruhe zu vereinbaren.