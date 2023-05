Eine noch unbewohnte Containeranlage zur Unterbringung von Flüchtlingen ist in Südhessen mutmaßlich in Brand gesteckt worden. Verletzt wurde bei dem Feuer in Roßdorf (Kreis Darmstadt-Dieburg) in der Nacht auf Sonntag niemand, wie die Polizei in Darmstadt mitteilte. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), die aus Hessen stammt, sprach auf Twitter von einer "schlimmen Nachricht". Erste Ermittlungen deuteten auf Brandstiftung hin, berichtete die Polizei. Brandermittler würden voraussichtlich am Dienstag vor Ort sein, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf mehrere Hunderttausend Euro. "Eine Flüchtlingsunterkunft anzuzünden, zeigt eine furchtbare Menschenverachtung", schrieb Faeser weiter auf Twitter.