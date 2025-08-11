Im Streit zwischen China und den Philippinen über Hoheitsrechte im Südchinesischen Meer sei ein philippinisches Boot von der chinesischen Küstenwache mit einem Wasserwerfer attackiert worden, wie die philippinische Küstenwache mitteilte. Das Boot habe dem Wasserstrahl ausweichen können. Die chinesische Küstenwache erklärte, sie habe das philippinische Schiff vertreiben wollen. Das Riff wird von beiden Staaten beansprucht. Das Seegebiet verfügt über reiche Fischbestände und liegt in der „Ausschließlichen Wirtschaftszone“ der Philippinen. Das heißt, der Meeresbereich ist zwar kein Staatsgebiet, der Küstenstaat hat aber besondere Rechte zur Nutzung der Ressourcen. 2012 nahm China das Riff ein.