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Südchinesisches MeerChina ignoriert auf See seit zehn Jahren internationales Recht

Lesezeit: 4 Min.

Die winzige Pag-asa-Insel wird von den Philippinen verwaltet, jedoch von China, Taiwan und Vietnam beansprucht. Chinas Küstenwache setzt hier Schiffe ein, die an Kriegsschiffe erinnern.
Die winzige Pag-asa-Insel wird von den Philippinen verwaltet, jedoch von China, Taiwan und Vietnam beansprucht. Chinas Küstenwache setzt hier Schiffe ein, die an Kriegsschiffe erinnern. Daniel Ceng/IMAGO/Anadolu Agency

Peking erhebt Anspruch auf das Südchinesische Meer, obwohl der Ständige Schiedsgerichtshof in Den Haag 2016 anders geurteilt hat. Zum Jahrestag erinnern 14 Staaten daran. Warum auch Deutschland dabei ist.

Von David Pfeifer, Tokio

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Vielleicht ist die wichtigste Frage der Jetztzeit, ob sich das internationale Recht durchsetzt – oder aber das Recht des Stärkeren. Für das Völkerrecht sieht es derzeit nicht sehr gut aus. Man muss nicht nach Venezuela, Gaza, Iran oder in die Ukraine blicken, um das zu erkennen. Auch in Peking ignoriert man seit zehn Jahren ein wichtiges Urteil des Ständigen Schiedsgerichtshofs in Den Haag.

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SZ PlusVon Vivien Götz, Christian Helten, Jonas Jetzig, Stefan Kloiber, David Pfeifer, Lea Sahay

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