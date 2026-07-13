Peking erhebt Anspruch auf das Südchinesische Meer, obwohl der Ständige Schiedsgerichtshof in Den Haag 2016 anders geurteilt hat. Zum Jahrestag erinnern 14 Staaten daran. Warum auch Deutschland dabei ist.

Vielleicht ist die wichtigste Frage der Jetztzeit, ob sich das internationale Recht durchsetzt – oder aber das Recht des Stärkeren. Für das Völkerrecht sieht es derzeit nicht sehr gut aus. Man muss nicht nach Venezuela, Gaza, Iran oder in die Ukraine blicken, um das zu erkennen. Auch in Peking ignoriert man seit zehn Jahren ein wichtiges Urteil des Ständigen Schiedsgerichtshofs in Den Haag.