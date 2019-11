Nach wochenlangen Protesten der Bevölkerung hat Boliviens Präsident Evo Morales seinen Rückzug angekündigt. Er werde seinen Rücktritt einreichen, sagte der seit 2006 regierende Morales am Sonntag in einer Fernseh-Ansprache.

Zuvor hatte der Militärchef den Rückzug des linken Staatschefs gefordert. "Nach Analyse der Lage des inneren Konflikts bitten wir den Präsidenten, zurückzutreten, es zu erlauben, Frieden wiederherzustellen und Stabilität zum Wohle unseres Boliviens zu erhalten", hatte General Kaliman erklärt.

Morales hatte erst am Sonntag erklärt, Neuwahlen anzusetzen und die Wahlkommission auszutauschen. Dabei hatte er die Frage offen gelassen, ob er erneut antreten werde.

Der Präsident war zuletzt stark unter Zugzwang geraten. Die Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) hatte am Sonntag Neuwahlen in Bolivien empfohlen, weil sie bei dem Urnengang am 20. Oktober nach eigenen Angaben ernste Unregelmäßigkeiten festgestellt hatte. Es habe schwerwiegende Manipulierungen der Computersysteme gegeben. Daher müsse die Wahl annulliert werden und es zu Neuwahlen kommen, hatte die OAS erklärt.

Bei der Wahl im Oktober lagen Morales und Oppositionsführer Carlos Mesa zunächst Kopf-an-Kopf. Die Auszählung wurde dann für einen Tag unterbrochen. Nach ihrer Wiederaufnahme führte der Linke Morales, der das Land seit 2006 regiert, mit zehn Prozentpunkten Vorsprung. Das löste massive Proteste im Land aus.