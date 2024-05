In Südafrika rückt ein Ende der Alleinregierung des Afrikanischen Nationalkongresses (ANC) und damit erstmals seit 1994 die Bildung einer Koalition näher. Nach Auszählung von über 60 Prozent der Stimmen entfielen am Freitag davon auf den ANC knapp 42 Prozent. Bei der Parlamentswahl 2019 hatte die Partei von Präsident Cyril Ramaphosa mit 57,5 Prozent noch eine deutliche absolute Mehrheit erreicht. Die Aufmerksamkeit der Beobachter richtet sich damit auf die potenziellen Koalitionspartner. Die Wahlkommission strebt an, am Sonntag das endgültige Ergebnis der Abstimmung vom Mittwoch zu verkünden.