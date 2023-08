Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa will sich nicht hineinziehen lassen in einen Wettbewerb der Weltmächte. Sein Problem: Er selbst hat sich dort hineinbegeben.

Von Paul Munzinger, Kapstadt

Wo steht Südafrika in der Welt? Und vor allem: an wessen Seite? Zwei Tage vor Beginn des Brics-Gipfels in Johannesburg sah Cyril Ramaphosa am Sonntag die Zeit gekommen, sich dieser komplizierten Frage einmal in aller Ausführlichkeit zu widmen. Zur besten Sendezeit am acht Uhr abends gab Südafrikas Präsident eine außenpolitische Regierungserklärung ab, die das Staatsfernsehen in ihrer vollen Länge von 30 Minuten übertrug. Zusammenfassen lässt sie sich in einem Satz Ramaphosas: "Wir lassen uns nicht in einen Wettbewerb zwischen Weltmächten hineinziehen."

Der Satz klang entschlossen und programmatisch. Und er passt natürlich gut zum kommenden Gipfel, auf dem die Beziehungen zwischen den Brics-Staaten und Afrika im Vordergrund stehen sollen. Ramaphosa wird in Johannesburg nicht nur die Präsidenten Brasiliens, Indiens und Chinas und den russischen Außenminister empfangen, er hat auch mehr als 30 Staatschefs aus Afrika eingeladen. "Inklusiver Multilateralismus" lautet das Motto.

Verwickelt in den Wettbewerb der Weltmächte

Das Problem ist: Die Behauptung, Südafrika lasse sich nicht in einen Wettbewerb zwischen Weltmächten hineinziehen, ist nicht ganz zutreffend. Denn genau genommen ist das längst passiert. Mindestens bis zu den Knien und sehr bereitwillig hat sich Ramaphosa in einen Großmachtkonflikt verwickeln lassen. Und seine Brics-Eröffnungsrede ist ein weiterer Schritt bei dem Versuch, sich wieder herauszuwinden.

Ramaphosas außenpolitische Doktrin, die er auch in der Rede am Sonntag ausbreitete, knüpft - theoretisch - an die blockfreie Bewegung aus der Zeit des Kalten Krieges an: Wir binden uns an keine Macht, weder an die USA noch an China oder an Russland. Wir wollen mit allen zusammenzuarbeiten. Praktisch aber tat Südafrika nach dem russischen Angriff auf die Ukraine das Gegenteil. Das Land fuhr einen moskaufreundlichen Kurs, der in einem gemeinsamen Militärmanöver vor Südafrikas Küste am Jahrestag des russischen Einmarschs gipfelte und die USA mächtig verärgerte.

Warum Ramaphosa sich so eng an Putin anlehnte, ist nicht ohne Weiteres zu beantworten. Die südafrikanische Regierungspartei ANC unterhält historisch enge Bande zu Moskau und ist für die Hilfe der Sowjetunion im Kampf gegen die Apartheid bis heute dankbar. Der Präsident selbst ist allerdings - anders als sein Vorgänger Jacob Zuma - nie als Russland-Fan aufgefallen. Zu Beginn seiner Amtszeit wandte er sich verstärkt den USA und Europa zu, eine typische Pendelbewegung des international berüchtigten "Swing State" Südafrika. Womöglich ist Ramaphosa eher ein Getriebener seiner Parteifreunde. Womöglich spielt auch seine Enttäuschung über die westlichen Staaten eine Rolle, die sich bei der Verteilung der Corona-Impfstoffe nicht solidarisch mit Afrika zeigten. "Wir fühlten uns wie Bettler", sagte er später.

Den Ehrenplatz nimmt nun China ein

Klar ist aber auch, dass Russland - anders als die USA und Europa - kein bedeutender Handelspartner für Südafrika ist. Mächtige Wirtschaftsbosse Südafrikas waren in den vergangenen Monaten bemüht, Ramaphosa an diesen Umstand zu erinnern. Auch die USA zwangen seine Regierung, Nutzen und Risiken der Freundschaft mit Russland gründlich abzuwägen. In Washington stand die Drohung im Raum, dass Südafrika den privilegierten Zugang zum US-Markt im Rahmen des African Growth and Opportunity Act (AGOA) verlieren könnte.

Inzwischen ist nicht mehr zu übersehen, wie Südafrika sich langsam aus der russischen Umarmung löst. Im Juli führte Ramaphosa eine afrikanische Friedensdelegation an, die Kiew und Moskau besuchte, in dieser Reihenfolge. Er forderte Putin auf, das Getreide-Abkommen zu verlängern, weil Afrika besonders unter dessen Ende leide. Schließlich redete er Russlands Präsident einen Besuch beim Brics-Gipfel aus, auf den dieser offenbar nur sehr ungern verzichtete. So ungern, dass Moskau sogar mit Krieg drohte, sollte Südafrika den Haftbefehl gegen Putin aus Den Haag vollstrecken. So berichtete es hinterher Ramaphosa persönlich.

Detailansicht öffnen "Strategische Partnerschaft": Vor Beginn des Gipfels kommt Chinas Präsident Xi Jinping schon zum Staatsbesuch nach Südafrika. (Foto: Mikhail Tereschtschenko /SPUTNIK/REUTERS)

Spuren dieser Kurskorrektur finden sich nun auch in seiner Rede. So zählt Ramaphosa einmal die wichtigsten Exportländer für Südafrika auf: China, die USA, Deutschland, Japan und Indien. Russland findet sich nicht auf dieser Liste, dafür drei Staaten, die der G 7 angehören. Russland kommt in Ramaphosas Rede nur einmal vor: als er ein Ende des "Konflikts" mit der Ukraine fordert und verlangt, dass alle Kinder zurückkehren müssten, die ihren Familien in der Ukraine weggenommen wurden. Zur Erinnerung: Die Verschleppung von Kindern ist der Vorwurf, auf dem der Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs gegen Putin beruht.

Den Ehrenplatz in Ramaphosas Rede nimmt China ein. Dessen Präsident Xi Jinping wird Südafrika vor dem Brics-Gipfel am Dienstag einen Staatsbesuch abstatten. Ramaphosa kündigte mehrere Abkommen an, die die zwei Länder unterzeichnen würden, und nannte die "strategische Partnerschaft" mit China als Grund dafür, warum es sich für sein Land lohne, Brics-Mitglied zu sein.

Auf dem Gipfel in Johannesburg dürfte sich Ramaphosa erkenntlich zeigen, indem er ein chinesisches Projekt unterstützt: eine Vergrößerung der Brics-Gruppe. "Südafrika unterstützt eine Erweiterung", sagte er in seiner Rede. Das ist durchaus überraschend, denn als Leichtgewicht unter den Brics-Riesen hat Südafrika viel zu verlieren, wenn neue Mitglieder dazukommen - zum Beispiel den von Ramaphosa so hervorgehobenen exklusiven Draht nach Peking.

Und es gibt noch einen weiteren Grund, warum eine Brics-Erweiterung nicht unbedingt im Interesse Südafrikas ist: weil China (und Russland) die wachsende Staatengruppe zu einem antiwestlichen Bollwerk ausbauen und damit die Blockbildung verschärfen könnte, die Südafrika derzeit so große Probleme bereitet. Aus diesem Grund sind Brasilien und Indien - wie Südafrika Grenzgänger zwischen den Blöcken - gegen eine Erweiterung. Dass sich Ramaphosa gerade in den nächsten Wettbewerb zwischen Weltmächten hineinziehen lässt, ist nicht ausgeschlossen.