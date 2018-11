4. November 2018, 18:49 Uhr Südafrika Revolution in Zeitlupe

Bei seinem Amtsantritt im Februar weckte Präsident Ramaphosa bei vielen die Hoffnung auf einen Neubeginn - doch der Euphorie folgt Ernüchterung.

Von Bernd Dörries , Johannesburg

"Wir müssen geduldig sein", sagt Cyril Ramaphosa. Er sagt es immer wieder an diesem Nachmittag in einem Hotel in Johannesburg. Die Bekämpfung der Korruption erfordere Geduld, sagt der Präsident Südafrikas, und auch die Versuche der Regierung, die Wirtschaft anzukurbeln. Gleiches gelte für die Landreform und die Instandsetzung der staatseigenen Unternehmen, die massive Schulden haben. "Wir brauchen eine gute Dosis Geduld", sagt Ramaphosa noch einmal. Die Frage ist, ob das Land so geduldig ist wie sein Präsident.

Ex-Präsident Zuma und seine korrupte Clique haben Südafrika fünf Milliarden Euro geraubt

Vor fast einem Jahr begann Ramaphosas Aufstieg an die Spitze, im Dezember 2017 wurde er zum Präsidenten des ANC (African National Congress) gewählt, im Februar 2018 dann auch zum Staatsoberhaupt. Von "Ramaphoria" war damals die Rede, vom Beginn einer neuen Zeit, dem Ende der enormen Korruption unter seinem Vorgänger Jacob Zuma. Aus der Euphorie ist mittlerweile eher Ernüchterung geworden, südafrikanische Medien spotten über die "Revolution in Zeitlupe", die Ramaphosa bisher zustande gebracht hat. Die Wirtschaft wächst nur langsam bis gar nicht, die Arbeitslosigkeit stieg auf 27 Prozent, die Schulden wachsen, und viele der korrupten Helfer Zumas sind weiter im Amt. Es wirkt nicht so, als würde das Land dem Traum Nelson Mandelas von einer gerechten Regenbogennation näher kommen. Ramaphosa hat die Hoffnung aber noch nicht aufgegeben. "Wir verlassen eine dunkle Zeit. Viele Leute hatten das Gefühl, dass uns unser Wertesystem abhanden gekommen ist, es gibt nun aber eine neue Stimmung im Land", sagt er bei einem Interview mit mehreren internationalen Medien am vergangenen Donnerstag. Der 65-Jährige sitzt in einem Sessel und wirkt ein wenig erschöpft. Es war ein langer Tag, so wie jeder Tag seiner Amtszeit bisher ein langer war.

Es gibt unendlich viele Baustellen im Land, das sein Vorgänger Zuma in einem schwierigen Zustand hinterlassen hat. Auf etwa fünf Milliarden Euro schätzen Experten die Summe, die der ehemalige Präsident und seine korrupte Clique dem Land geraubt haben. Um der Verfolgung zu entgehen, besetzte Zuma wichtige Posten in Justiz und der Steuerbehörde mit seinen Leuten, die die Institutionen aushöhlten und beinahe handlungsunfähig machten. Die Finanzbehörde, einst eine der besten auf der Welt, ist in einem beklagenswerten Zustand, dem Staat fehlen Milliarden Euro Steuereinnahmen. Dennoch ließ sich Ramaphosa acht Monate Zeit, den Chef der Behörde auszutauschen, der einer der wichtigsten Helfer Zumas war. Manche seiner Freunde sitzen weiter im Kabinett, oft trotz Korruptionsvorwürfen. Verschiedene Untersuchungskommissionen sind derzeit damit beschäftigt, das wahre Ausmaß der Korruption unter Zuma zu erkunden. "Wir wollen herausfinden, was wirklich passiert ist", sagt Ramaphosa. Erst mit genauen Informationen könne er auch handeln. Er bittet einmal wieder um Geduld.

Auch 25 Jahre nach Ende der Apartheid herrscht weiter ökonomische Ungleichheit

Letztlich hat Ramaphosa bisher den klaren Schnitt mit der Ära Zuma gescheut, auch weil er eine Spaltung des ANC befürchtet, in dem Zuma weiter viele Freunde hat und Unterstützer. Die denken immer mal wieder halblaut darüber nach, gegen Ramaphosa zu putschen oder eine eigenen Partei zu gründen. Was Ramaphosa vor allem vor der Wahl im kommenden Jahr vermeiden möchte. "Ich habe keine Zweifel, dass der ANC die nächsten Wahlen gewinnen wird", sagt er. Umfragen stützen seine Ansicht, zeigen aber auch, dass der ANC womöglich unter 50 Prozent fallen wird, was einer historischen Zäsur gleich käme. Vor allem in den großen Städten sind viele Schwarze enttäuscht von der ehemaligen Befreiungsbewegung, die sich in den vergangenen Jahren vor allem selbst bereichert hat. Auch 25 Jahre nach dem Ende der Apartheid besteht die ökonomische Ungleichheit fort. Weshalb Ramaphosa nach anfänglicher Skepsis schließlich eine Landreform befürwortete, bei der auch Enteignungen ohne Entschädigungen möglich sein sollen. Nach Angaben der Regierung sind 72 Prozent des privaten Agrarlandes in der Hand von Weißen, die nur acht Prozent der Bevölkerung ausmachen. Schwarze besitzen lediglich vier Prozent, der Rest gehört Farbigen und anderen Bevölkerungsgruppen. Der von Weißen dominierte Farmerverband AgriSA kommt auf andere Zahlen, er rechnet Land hinzu, das jetzt schon der Regierung gehört oder Stammeskönigen, und geht davon aus, dass in manchen Regionen mehr als die Hälfe des Landes von Schwarzen kontrolliert wird. Unstrittig ist, dass während der Apartheid Millionen Schwarze von ihrem Land vertrieben wurden.

"Bei der Landreform geht es nicht nur darum, historische Ungerechtigkeiten zu korrigieren, es ist auch eine absolute ökonomische Notwendigkeit", sagt Ramaphosa. Und aus der Sicht des ANC auch eine politische, die Oppositionspartei Economic Freedom Fighters gewinnt mit radikalen Umverteilungsplänen immer mehr Wählerstimmen. Gleichzeitig haben die Landreformpläne viele internationale Investoren verunsichert. Ramaphosa betont immer wieder, dass Enteignungen das letzte Mittel und eine absolute Ausnahme seien.

"Letztlich geht es darum, dem Hunger unseres Volkes nach Land nachzukommen, aber auch die Ängste derer ernst zu nehmen, die Land besitzen", sagt Ramaphosa. Er hat wie immer bei schwierigen Fragen eine Kommission gebildet, die prüfen soll, ob für die Landreform die Verfassung geändert werden soll. Das wird seine Zeit dauern, und einmal wieder die Geduld mancher Südafrikaner strapazieren, die gerne schnellere Lösungen hätten.

Ramaphosa mag mit seinem Ansatz nicht immer der Schnellste sein, zum Ziel ist er bisher aber immer gekommen in seiner Karriere. Nelson Mandela hätte ihn gerne als seinen Nachfolger gesehen, ihn beeindruckte, wie zäh und geduldig Ramaphosa mit dem Apartheid-Regime über dessen Ende verhandelte. Als dennoch ein anderer Präsident wurde, ging er in die Wirtschaft und wurde zu einem reichen Mann. Als er 2012 die Chance sah, doch noch an die Spitze zu kommen, ließ er sich zum stellvertretenden Vorsitzenden des ANC wählen, zwei Jahre später wurde er auch Vize-Präsident des Landes. Drei Jahre lang sah er schweigend zu, wie Jacob Zuma das Land plünderte - ein offener Konflikt hätte ihm die Chance geraubt, selbst Präsident zu werden, sagen Anhänger. Deren Geduld er auch damals strapazierte mit seiner Methode. Die bisher am Ende aber immer erfolgreich war.