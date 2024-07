Südafrikas neue Regierung:Elf Parteien, 32 Ministerien

Ein Zeitraum von einem Monat zwischen der Wahl und der Bildung einer Regierung: In Deutschland wäre das für die Beteiligten ein Grund, sich kollektiv auf die Schulter zu klopfen. Bis die Ampel 2021 eine Zusammenarbeit verabredet hatte, dauerte es mehr als doppelt so lange.

In Südafrika dagegen sah Präsident Cyril Ramaphosa sich zu einer Rechtfertigung veranlasst, als er am Sonntagabend sein neues Kabinett vorstellte – 32 Tage nach der Wahl vom 29. Mai. „Es ist wahr, dass einige Südafrikaner ihre Sorge darüber ausgedrückt haben, wie lange es gedauert hat, eine Regierung zu bilden“, sagte er. Doch „als relativ junge Demokratie“ könne Südafrika stolz darauf sein, wie schnell es ging.

Zum ersten Mal seit dem Ende der Apartheid musste sich der ANC Partner suchen

Das gilt umso mehr, als die neue Regierung „beispiellos in der Geschichte unserer Demokratie“ ist, wie Ramaphosa sagte. Vor allem deshalb, weil sie von nicht weniger als elf Parteien getragen wird. Der regierende African National Congress (ANC) war bei der Wahl von 58 auf 40 Prozent der Stimmen gefallen und musste sich zum ersten Mal seit dem Ende der Apartheid vor 30 Jahren Partner suchen, um an der Macht zu bleiben. Ramaphosa hatte daraufhin alle Parteien eingeladen, sich an einer „Regierung der nationalen Einheit“ zu beteiligen, wie es sie bereits nach 1994 unter Nelson Mandela gegeben hatte.

Während die linkspopulistischen Economic Freedom Fighters (EFF) und Umkhonto we Sizwe (MK) umgehend absagten, schlossen sich zehn Parteien dem ANC an – und bestätigten Ramaphosa vor zwei Wochen im Amt. Erst danach wurde über Posten verhandelt. Der Grund für diese – zumindest aus deutscher Sicht – ungewöhnliche Reihenfolge liegt in der südafrikanischen Verfassung. Die sieht vor, dass der Präsident zwei Wochen nach Verkündung des Wahlergebnisses gewählt werden muss.

Der Preis einer solchen Vielparteien-Regierung, das wurde bei Ramaphosas Auftritt klar, ist ein großes Kabinett. Schließlich wollen möglichst viele Parteien für ihre Unterstützung mit einem Sitz in der Regierung belohnt werden. 32 Ministerinnen und Minister präsentierte der Präsident am Sonntagabend, zwei mehr als in der vergangenen Legislaturperiode und doppelt so viele wie etwa in Deutschland. Dazu kommen 43 Stellvertreterinnen und Stellvertreter, sieben mehr als bislang und so viele wie noch nie in Südafrikas Geschichte. Sieben Parteien stellen mindestens einen Minister, zwei weitere zumindest einen Stellvertreter.

Die Koalitionsparteien liegen inhaltlich weit auseinander

Ramaphosa hatte seine erste Amtszeit 2019 noch mit dem Versprechen begonnen, die Zahl der Kabinettsposten zu verringern. Doch das sei dieses Mal nicht möglich gewesen, sagte er. Aus der Opposition kam Kritik an den zusätzlichen Kabinettsposten. Die EFF bezeichnete die Regierung als „aufgebläht“, was die Steuerzahler teuer zu stehen komme. Selbst Rise Mzansi – eine der zwei Parteien, die die Regierung im Parlament mittragen, ohne im Kabinett vertreten zu sein – teilte am Sonntag mit, sie sei „enttäuscht“ von der Vergrößerung des Kabinetts.

Ob die neue Regierung überhaupt zusammenfinden würde, war wenige Tage zuvor noch völlig offen. Die beiden größten Blöcke des Bündnisses – der ANC mit 159 Abgeordneten im südafrikanischen Parlament und die Democratic Alliance (DA) mit 87 Abgeordneten – trugen vergangene Woche in aller Öffentlichkeit einen Streit über die Postenverteilung im Kabinett aus. Ramaphosa warf der DA in einem an die Medien durchgestochenen Brief vor, eine „Parallelregierung“ errichten zu wollen und drohte, mit anderen Parteien Verhandlungen aufzunehmen. Auch die DA drohte daraufhin, den Deal platzen zu lassen.

Es war ein Vorgeschmack auf das, was dem Land in den kommenden Jahren bevorstehen könnte. Denn auch inhaltlich liegen die liberale DA und der sozialdemokratisch bis sozialistisch orientierte ANC weit auseinander. Von den anderen neun Parteien des Bündnisses ganz zu schweigen.

In der Democratic Alliance sorgt man sich, vom ANC erdrückt zu werden

Gewonnen hat die Auseinandersetzung eindeutig Ramaphosa. Der ANC stellt nicht nur den Präsidenten sowie dessen Stellvertreter. Er übernimmt auch 20 Ministerien, darunter Schlüsselressorts wie das Finanz- und das Außenministerium. Aus der DA dagegen kommen lediglich sechs Ministerinnen und Minister, unter ihnen Parteichef John Steenhuisen. Er übernimmt das Landwirtschaftsministerium, das aber im Vergleich zur letzten Regierung verkleinert wurde; der Bereich Landreform und ländliche Entwicklung wurde in ein eigenes Ministerium ausgelagert.

Steenhuisen sagte am Sonntag, er sei stolz, dass seine Partei erstmals Teil einer nationalen Regierung ist. Doch dass der ANC mehr als dreimal so viele Ministerien erhält als die DA, obwohl er nicht einmal doppelt so viele Abgeordnete hat, lässt sich für ihn kaum als Erfolg verkaufen. Die schon im Wahlkampf artikulierten Sorgen in seiner Partei, in einer Regierung vom ANC erdrückt zu werden, dürften nicht kleiner geworden sein.