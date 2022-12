In Südafrika ist Präsident Cyril Ramaphosa trotz kritischer Stimmen erneut zum Vorsitzenden der Regierungspartei ANC gewählt worden. Er setzte sich auf dem Parteitag des Afrikanischen Nationalkongresses gegen Ex-Gesundheitsminister Zweli Mkhize durch, wie der ANC am Montag mitteilte. Ramaphosa war bereits als Favorit für eine zweite fünfjährige Amtszeit ins Rennen gegangen. Mit seiner Wiederwahl zum Parteichef hat er beste Chancen, bei der Präsidentschaftswahl 2024 wieder Kandidat des ANC zu werden. Am Finanzmarkt kam die Entscheidung gut an: Die südafrikanische Währung Rand legte zu.