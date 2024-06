Die Wiederwahl von Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa scheint gesichert: Kurz vor der Abstimmung im Parlament hatten sich am Freitag der Afrikanische Nationalkongress ( ANC) und die Oppositionspartei Demokratische Allianz (DA) auf eine Regierung der nationalen Einheit geeinigt. In der unterzeichneten Absichtserklärung hieß es, eine solche Koalition, die weitere Parteien einschließt, liege im Interesse aller Südafrikaner. Die DA sprach von einem „neuen Kapitel“ für das Land. Bei der Parlamentswahl am 29. Mai hatte der ANC, die Partei des Anti-Apartheid-Kämpfers Nelson Mandela, stark an Zuspruch verloren und musste erstmals seit 30 Jahren eine Koalition bilden.