Von Paul Munzinger, Orania, Orania

Wer mit Frans de Klerk durch Orania fährt, sieht Dinge, die man in Südafrika sonst nicht zu sehen bekommt. Menschen mit weißer Hautfarbe, die das Gras am Straßenrand mähen. Weiße Bauarbeiter. Sogar die Müllmänner sind weiß. In Südafrika werden solche Jobs fast ausschließlich von Schwarzen verrichtet. Sie stellen die große, aber häufig arme Mehrheit der Bevölkerung. Nicht so in Orania. Denn Schwarze gibt es hier nicht.