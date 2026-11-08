Ein Wähler in den Farben des ANC am 4. November, kurz vor der Stimmabgabe in Durban. Die Lokalwahlen wurden für die ehemalige südafrikanische Freiheitsbewegung zu einem Debakel.

Der Niedergang von Volksparteien und der Zerfall vermeintlich zementierter politischer Ordnungen sind nicht nur ein europäisches Phänomen. Auch in Südafrika lässt sich ein solcher Prozess beobachten. Betroffen hier: der Afrikanische Nationalkongress (ANC), die Partei Nelson Mandelas, die nach dem Ende des rassistischen Apartheid-Regimes im Jahr 1994 zur dominierenden politischen Kraft des neuen, freien Südafrika aufstieg. Doch diese Stellung verliert die Partei gerade in einem rasanten Tempo.