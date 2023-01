Mehr als ein Vierteljahrhundert nach dem Ende der Rassentrennung wird in Südafrika wieder zu mutmaßlichen Verbrechen aus dieser Zeit ermittelt. Die Nationale Anklagebehörde habe 64 neue Fälle zur Untersuchung aufgenommen, berichtet der Rundfunksender SABC am Sonntag. Dabei handele es sich um indizienstarke Verbrechen, bei denen Täter im Zuge des Versöhnungsprozesses nicht um Begnadigung baten oder ihnen diese verweigert wurde. 1994 endete in Südafrika mit der Wahl Nelson Mandelas zum Präsidenten formell die Apartheid. Der Versöhnungsprozess hat Fortschritte gemacht; jedoch bremsen ihn soziale Ungleichheit und ungesühnte Verbrechen der Apartheid-Polizei.