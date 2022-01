Südafrika hat sich von seinem Volkshelden Desmond Tutu verabschiedet. In der St.-Georgs-Kathedrale von Kapstadt fand am Samstag die Trauerfeier für den vor einer Woche verstorbenen weltbekannten Menschenrechtler und emeritierten anglikanischen Erzbischof statt. Präsident Cyril Ramaphosa bezeichnete Tutu als "moralischen Kompass und nationales Gewissen". Tutu sei ein Kreuzritter im Kampf für Freiheit, Gerechtigkeit, Gleichheit und Frieden gewesen. Seit Ende der Apartheid hatte sich Tutu für den Kampf gegen Klimawandel, HIV, Kinderheirat sowie Geschlechterdiskriminierung eingesetzt. Mit dem Aktivisten Nelson Mandela hatte Tutu gegen die Apartheid gekämpft. Während Mandela 27 Jahre lang in Haft war, wurde Tutu zur Stimme des Widerstands. 1984 wurde ihm für seinen Einsatz der Friedensnobelpreis verliehen. Der Geistliche war am 26. Dezember im Alter von 90 Jahren gestorben.