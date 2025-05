Die USA haben der Regierung des Sudan den Einsatz chemischer Waffen vorgeworfen. Die US-Regierung werde daher Sanktionen gegen den Sudan erheben, erklärte das US-Außenministerium am Donners tag. Die USA hätten am 24. April festgestellt, dass die sudanesische Regierung im Jahr 2024 gegen das Verbot des Einsatzes chemischer Waffen verstoßen habe, hieß es in der Mitteilung. Diese Erkenntnis sei am Donnerstag dem Kongress mitgeteilt worden. Allerdings machte das US-Ministerium keinerlei weitere Angaben zum Zeitpunkt und den Umständen des vorgeworfenen Gebrauchs dieser Waffen. Nach einer Mitteilungsfrist von 15 Tagen werde die US-Regierung Sanktionen gegen den Sudan verhängen, kündigte das Außenministerium an.