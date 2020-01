Die UN haben ein Massaker mit Dutzenden Toten und Verletzten im Süden des Sudans verurteilt. Bewaffnete hätten 32 Dorfbewohner in der ölreichen Region Abyei getötet, teilte das UN-Büro zur Koordinierung humanitärer Hilfe am Freitag mit. Das Gebiet Abyei werde vom Sudan und vom Nachbarstaat Südsudan beansprucht. Weitere 25 Menschen in dem Dorf Kolom erlitten Verletzungen. Drei Kinder werden vermisst, 19 Häuser brannten ab. In dem Dorf lebten Kinder, Frauen und Männer der Dinka-Volksgruppe, es sei am Mittwoch angegriffen worden, hieß es weiter.