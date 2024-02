Die Vereinten Nationen schlagen Alarm wegen der Lage der Zivilbevölkerung im Sudan, wo sich verfeindete Militärs seit fast einem Jahr einen Krieg um die Macht im Land liefern. Das Welternährungsprogramm (WFP) teilte am Freitag mit, es habe Berichte über Menschen erhalten, die in dem ostafrikanischen Land bereits wegen Hungers gestorben seien. Die Zahl der Menschen, die Hunger leiden, habe sich im vergangenen Jahr verdoppelt. Fast 18 Millionen Menschen seien mit akutem Hunger konfrontiert und mehr als fünf Millionen Menschen befänden sich in Gebieten, in denen die Ernährungslage Notfallniveau erreicht habe. Gleichzeitig seien viele Zivilisten von Hilfslieferungen abgeschnitten. Sicherheitsbedrohungen, Straßensperren und Forderungen nach Gebühren und Steuern machten es fast unmöglich, Hilfsgüter an ihr Ziel zu bringen. In den Gebieten, die von dem Konflikt am schlimmsten betroffen sind, konnte das WFP nach eigenen Angaben nur einen von zehn Menschen Hilfe zukommen lassen. Dutzende Lkw steckten fest, dabei müssten sie ständig auf der Straße sein und den Menschen Lebensmittel bringen, sagte der Sudan-Gesandte des WFP, Eddie Rowe. "Stattdessen erreicht die lebensrettende Hilfe nicht diejenigen, die sie am meisten brauchen, und wir erhalten bereits Berichte über Menschen, die verhungern." Das WFP forderte die Konfliktparteien auf, umgehend Garantien für eine ungehinderte Lieferung von Nahrungsmitteln zu geben. Seit April bekriegen sich die Armee und paramilitärische RSF-Einheiten. Millionen Menschen wurden im Zuge des Konflikts vertrieben, Tausende getötet.