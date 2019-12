Ein sudanesisches Gericht hat 27 Sicherheitskräfte wegen der Folter und des Mordes eines Demonstranten zum Tode verurteilt. Der Schuldspruch fiel am Montag bei Khartum. Der Tod des Lehrers Ahmed al-Chair im Februar wurde zum Symbol der Proteste gegen Diktator Omar al-Baschir. Sie führten im April zu dessen Entmachtung. Al-Chair war am 31. Januar in der Provinz Kassala festgenommen worden. Das Gericht entschied, Al-Chair sei gefoltert worden. Bei den Verurteilten handelte es sich um Polizisten und Geheimdienstler.