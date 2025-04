Im Sudan hat die gegen die Armee kämpfende RSF-Miliz eine Parallelregierung ausgerufen. Ihr Anführer, Mohamed Hamdan Dagalo, genannt Hemeti, erklärte im Kanal Telegram, seine Miliz „baue die einzige realistische Zukunft für den Sudan“. Er versprach „eine Regierung des Friedens und der Freiheit“. Die RSF kämpft seit zwei Jahren gegen die Streitkräfte SAF von Armeechef Abdel Fattah al-Burhan, beide Generäle wollen die Herrschaft über den Sudan erobern. Das Regime Burhan kontrolliert den Osten und die Hauptstadt Khartum, Hemeti hat große Teile des Westens erobert. Beiden Seiten werden schwere Kriegsverbrechen vorgeworfen. So griffen RSF-Kämpfer am Wochenende ein Flüchtlingscamp in Norddarfur an, Hunderte Menschen wurden getötet. Infolge des Konflikts ist die humanitäre Lage im Sudan katastrophal, fast 25 Millionen Menschen hungern, 13 Millionen sind auf der Flucht.