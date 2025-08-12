Bei einem Angriff der RSF-Miliz auf ein Flüchtlingslager in der sudanesischen Region Nord-Darfur sind Berichten zufolge mehr als 40 Menschen getötet und viele verletzt worden. Das Militär sprach von einem Großangriff, der schließlich abgewehrt worden sei. Laut Aktivisten, die im Lager Selbsthilfe organisierten, wurden Menschen in ihren Häusern getötet. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen. Die RSF hatte bereits im Frühling das Lager Samsam nahe El Fascher zerstört, wo mehrere Hunderttausend Menschen lebten. Die RSF belagert El Fascher seit Mai 2024. Durch den Konflikt sind laut UN mehr als zwölf Millionen Menschen auf der Flucht.