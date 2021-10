Interview von Arne Perras

Der deutsche Politikwissenschaftler und Diplomat Volker Perthes, 63, ist seit Anfang des Jahres Sonderbeauftragter der Vereinten Nationen für den Sudan. Im Auftrag des UN-Generalsekretärs soll er den Übergang zur Demokratie am Nil unterstützen. Nun hat die Armee geputscht und die Zusammenarbeit zwischen zivilen und militärischen Kräften in der Übergangsregierung aufgelöst. In einem Exklusiv-Interview mit der SZ spricht Perthes über die Stimmung in Khartum, die Strategie der Generäle - und was das für den mutmaßlichen Kriegsverbrecher Omar al-Baschir bedeuten könnte, der noch in Khartum in Haft sitzt.