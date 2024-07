Sudans De-facto-Präsident Abdel Fattah al-Burhan hat einen Drohnenangriff überlebt. Zwei Geschosse zielten auf eine Abschlussfeier der Militär-, Luft- und Marineschulen in Dschubait, wie die Armee mitteilte. Fünf Menschen seien getötet und mehrere verletzt worden. Angaben zu Al-Burhans Zustand machte die Armee nicht. Im Sudan tobt ein blutiger Konflikt zwischen Machthaber Al-Burhan und der Armee sowie den Paramilitärs seines früheren Stellvertreters Mohamed Hamdan Daglo. Der Konflikt führte nach UN-Angaben zur Flucht von fast zehn Millionen Menschen in dem Land am Horn von Afrika.