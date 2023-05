Von Mirco Keilberth, Tripolis

Ein bisschen Hilfe, immerhin. Mehr als zwei Wochen nach Beginn der Kämpfe im Sudan ist am Montag die erste Hilfslieferung in der Hafenstadt Port Sudan eingetroffen. Flugzeuge des Roten Kreuzes sollen auch in den kommenden Tagen die im ganzen Land fehlenden Verbandsmaterialien und Lebensmittel liefern. Die humanitäre Lage sei "am Tiefpunkt", heißt es seitens der Vereinten Nationen. Wegen der "beispiellosen Situation" werde der Nothilfekoordinator Martin Griffiths "unverzüglich" in die Region reisen.