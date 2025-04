Bei den jüngsten Kämpfen in der sudanesischen Darfur-Region sind laut den Vereinten Nationen mutmaßlich mehr als 300 Zivilisten getötet worden. Dies legten Zahlen von lokalen Quellen nahe, erklärte das UN-Nothilfebüro Ocha in New York. Die vorläufige Bilanz bezieht sich den Angaben zufolge auf die Kämpfe in und um die Flüchtlingslager Zamzam und Abu Shouk sowie die Stadt Al-Faschir am vergangenen Wochenende.