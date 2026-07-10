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Krieg im SudanAngst vor dem nächsten Massaker

Lesezeit: 4 Min.

Vetriebene Frauen holen sich in einem Camp bei al-Obeid im Sudan eine Essensration.
Vetriebene Frauen holen sich in einem Camp bei al-Obeid im Sudan eine Essensration. AFP

Die sudanesische Miliz RSF belagert Städte und hungert sie aus, sie ermordete Tausende Menschen auf grausame Weise in al-Faschir. Nun stehen ihre Truppen vor al-Obeid. Sind die Bewohner noch zu retten?

Von Arne Perras

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Eine furchterregende Frage macht die Runde in den Chats vieler Sudanesen, sie beschäftigt auch Diplomaten, UN-Organisationen und Militärexperten, die den Sudan-Krieg verfolgen: Bahnt sich dort gerade das nächste Massaker an? Und wird die Staatengemeinschaft dieses Mal mehr zustande bringen als Appelle, die schon den letzten Massenmord in der Stadt al-Faschir nicht verhindern konnten?

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