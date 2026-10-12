Mamadou Dian Balde sitzt im Berliner Büro des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR), und spricht in freundlichem Ton über unfassbares Grauen. Als Ostafrika-Chef des UNHCR hat er es mit dem Bürgerkrieg im Sudan zu tun, der seit vier Jahren Millionen Menschen in die Flucht treibt, teils im eigenen Land, teils über die Grenzen. Die UN sprechen von der schlimmsten humanitären Katastrophe weltweit, während viele Länder ihre Hilfen zurückfahren. „Die Situation ist schrecklich“, sagt Balde - und verlangt mehr Solidarität auch aus Europa.
Krieg im Sudan„Im östlichen Tschad ist jeder dritte Bewohner ein Flüchtling“
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Ostafrika erlebt durch den Sudan-Krieg eine humanitäre Katastrophe, dennoch kürzen reiche Länder ihre Finanzhilfen. Der Chef des UN-Flüchtlingshilfswerks erklärt, wie er das aushält und was Deutschland tun kann.
Interview von Michael Bauchmüller und Sina-Maria Schweikle, Berlin
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