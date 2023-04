Von Bernd Dörries, Kapstadt

Die Geschichte des Sudans ist lang, und genauso lang ist die Historie fremder Einmischung. Seit Samstag kämpfen in dem Land zwei Armeen gegeneinander: die regulären Streitkräfte von General Abdel Fattah al-Burhan. Und die Rapid Support Forces (RSF) von General Mohamed Hamdan Daglo, den alle Hemedti nennen. Sie fühlen sich stark genug, den jeweils anderen zu besiegen. Aber sind wohl zu schwach, um langfristig ohne Partner im Ausland auszukommen. Ein Überblick darüber, wer im Sudan welche Interessen verfolgt - und wer vermitteln könnte.

Ägypten

Viele in Kairo sehen den Sudan als so etwas wie den kleinen Bruder Ägyptens. Die beiden Länder verbindet eine lange Geschichte und eine ähnliche Kultur. Beide leben vom Nil. Ägypten hat die größeren Pyramiden, der Sudan dafür ein paar mehr. Als Ägypten eine Provinz des Osmanischen Reiches war, eroberte es den Sudan. Später fanden sich beide als Teil des britischen Empire wieder. Seit Jahrzehnten werden Ägypten und der Sudan vom Militär regiert, das die zivile Opposition unterdrückt. Das Militär ist dabei viel mehr als eine Armee - es ist eher ein Gemischtwarenladen, der auch zahlreiche Firmen betreibt. In Ägypten vor allem in der Baubranche, im Sudan alles von Banken bis zur Landwirtschaft. Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi war daher kein Freund der Revolution im Sudan, der Bewegung Millionen junger Sudanesen, die ab Dezember 2018 mehr Demokratie forderten. Ägypten sieht in General Abdel Fattah al-Burhan einen Bruder im Geiste, die reguläre Armee wird von ägyptischen Soldaten trainiert, von denen Dutzende nun durch die Rapid Support Forces gefangen genommen wurden. Wie viel Einfluss Ägypten derzeit noch auf die Konfliktparteien hat ist ungewiss, Präsident al-Sisi sprach am Montag etwas genervt von "unendlich vielen Telefonaten", mit denen er die Kontrahenten zu einem Waffenstillstand zu überreden versucht habe.

Äthiopien

Äthiopiens Ministerpräsident Abiy Ahmed ist zwar einer der vielen, die dazu aufgerufen haben, die Waffen schweigen zu lassen. Aber ganz ungelegen kommen ihm die Kämpfe im Sudan nicht. Die Tumulte im Nachbarland lenken davon ab, dass Äthiopien bald mit der vierten Phase der Aufstauung des gigantischen Grand Ethiopian Renaissance Damms am Blauen Nil beginnen wird. Ägypten und der Sudan hatten zuletzt heftig dagegen protestiert, für beide ist der Nil lebensnotwendig und beide befürchten, von der Willkür Äthiopiens abhängig zu werden, das in trockenen Jahren womöglich viel weniger Wasser durch seine Sperre lassen könnte.

Israel

In den Achtzigerjahren wurde der israelische Geheimdienst Mossad auch zu einem Touristikunternehmen. Im Sudan begann er, am Roten Meer ein Hotel für Tauchurlauber zu betreiben, das Arous Holiday. Es war eine Tarnung, um äthiopische Juden nach Israel zu bringen - und ein gefährliches Unterfangen, denn der Sudan und Israel waren Feinde. Der Sudan half Iran, Waffen in den Gaza-Streifen zu bringen und bot islamistischen Terroristen Unterschlupf. Im Jahr 2020 aber beschlossen beide Länder, die Beziehungen zu normalisieren. Für Israel ein weiterer Schritt, sich in der arabischen Welt ein freundliches Umfeld zu schaffen, für den Sudan sollte es der Türöffner in Washington werden. Der Prozess liegt nun erst einmal auf Eis, weshalb Israel großes Interesse an einer Vermittlerrolle hat. Gespräche mit beiden Kontrahenten hat es schon gegeben.

Russland

Der Sudan ist ein Land ganz nach dem Geschmack von Wladimir Putin, ein Land mit schwachen Institutionen und reichen Bodenschätzen, die weitgehend ungehindert ausgeplündert werden können. Seit der Krim-Annektion von 2014 hat der Kreml seine Goldreserven in etwa verdoppelt, auch mit Gold aus dem Sudan, das die Wagner-Söldner dort in mehreren Minen schürfen. Im Gegenzug gibt es militärische Unterstützung, Ausbilder und Gerät. Die Wagner-Söldner stehen dem Rapid-Support-Forces-Chef Hemedti nahe, der selbst von Russen ausgebildet wurde, aber auch Armee-General Burhan suchte zuletzt Putins Nähe. Der Kreml kann mit beiden gut leben, je instabiler der Sudan ist, desto besser. Von Moskau aus werden wohl eher keine Friedenssignale kommen.

Saudi-Arabien und Vereinigte Arabische Emirate

Die beiden Nachbarn haben ähnliche Beziehungen zum Sudan, besonders zu RSF-Chef Hemedti: Der gilt beiden als verlässlicher Söldner-Lieferant. Saudi-Arabien unterstützte er mit Tausenden junger Kämpfer für den Krieg in Jemen. Den Emiraten schickte er 1200 Söldner, damit diese in Libyen für den Warlord Khalifa Haftar kämpfen, der wiederum von den Scheichs im libyschen Bürgerkrieg unterstützt wurde. Beide Konflikte machten Hemedti noch reicher, als er ohnehin schon ist. Er ist der Favorit am Golf, Saudi-Arabien und die Emirate vermuten in der regulären sudanesischen Armee noch viele Islamisten, Anhänger des früheren Diktators Omar al-Baschir. Mit diesen Vorbehalten spielt Hemedti gerne, geriert sich als Stabilitätsanker in der Region, auf Twitter schrieb er, sein Gegner Burhan sei ein "radikaler Islamist". Die Freude über den Krieg im Sudan dürfte sich bei Saudi-Arabien und den Emiraten dennoch in Grenzen halten: Sie hatten dem Sudan drei Milliarden Dollar Hilfsgelder versprochen, Geld, das nun in Flammen aufgeht, genau wie ein Airbus der saudischen Staatsfluglinie auf dem Flughafen von Khartum. Dennoch haben die Nachbarn vom Golf wohl das größte Potenzial, auf den Konflikt einzuwirken. Armee und Hemedti sollen große Teile ihres Vermögens in den Emiraten geparkt haben.

USA

Freunde waren sie lange nicht, den Vereinigten Staaten war der Sudan lange recht egal, bis Osama bin Laden 1991 dort sein Quartier aufschlug, und das Land auch andere Terroristengruppen zu unterstützen begann. Die USA bombardierten eine angebliche Giftgasfabrik in Khartum, die aller Wahrscheinlichkeit nach keine war, und verhängten Sanktionen, die für den Sudan brutal waren und das Land vom internationalen Zahlungsverkehr weitgehend abschnitten. Eine Ausnahme aber machten die USA für Gummi Arabicum, einem aus Bäumen gewonnenen Gummi, das für die Herstellung von Coca-Cola zwingend notwendig ist, ansonsten würden die verschiedenen Inhaltsstoffe sich nicht richtig mischen und an der Flasche kleben. Die Terroreinstufung des Sudan wurde 2020 aufgehoben, um den Übergang des Landes zu einer zivilen Regierung zu unterstützen. Demokratie-Aktivisten im Sudan werfen den USA vor, beide Generäle zu lange als legitime Verhandlungspartner akzeptiert zu haben, obwohl sie massive Menschenrechtsverletzung begangen - und nie die Macht haben abgeben wollen. Derzeit sind die USA wie viele andere eher Zuschauer, Sanktionen könnten aber den Druck erhöhen, Waffenstillstandsverhandlungen zu beginnen.