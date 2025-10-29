Zum Hauptinhalt springen

AfrikaWHO: Mehr als 460 Tote bei Angriffen auf Krankenhaus im Sudan

Das Saudi Maternity Hospital in der Stadt al-Faschir auf einem Satellitenbild vom 27. Oktober. Es ist das Gebäude mit dem markanten Dach in der Bildmitte.
Das Saudi Maternity Hospital in der Stadt al-Faschir auf einem Satellitenbild vom 27. Oktober. Es ist das Gebäude mit dem markanten Dach in der Bildmitte. (Foto: © Airbus DS 2025/AP)

Es habe sich um Patienten und Begleitpersonen im „Saudi Maternity Hospital“ gehandelt, teilt der WHO-Generaldirektor mit. Der Angriff sei entsetzlich und zutiefst schockierend.

Bei Angriffen auf ein Krankenhaus in der Stadt al-Faschir im Sudan sind laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mehr als 460 Menschen getötet worden. Es habe sich um Patienten und Begleitpersonen im „Saudi Maternity Hospital“ gehandelt, teilte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus in Genf mit.

Der Angriff sei entsetzlich und zutiefst schockierend. Zuvor sei Gesundheitspersonal entführt worden. Nähere Angaben machte Tedros nicht. Vor diesem jüngsten Angriff habe die WHO in dem Konflikt im Sudan insgesamt 185 Angriffe auf Einrichtungen des Gesundheitswesens mit 1204 Toten und 416 Verletzten erfasst.

Allein in diesem Jahr hätten sich 49 dieser Angriffe mit 966 Toten ereignet. Alle Angriffe auf Einrichtungen des Gesundheitswesens müssten unverzüglich und bedingungslos eingestellt werden.

Nach eineinhalb Jahren Belagerung hatte die RSF-Miliz am Wochenende al-Faschir, die Hauptstadt des Bundesstaates Nord-Darfur, erobert. Seit April 2023 tragen die paramilitärische RSF-Miliz und die Armee ihren Kampf um Ressourcen und Macht in einem Krieg auf Kosten der Zivilbevölkerung aus. Nach Angaben des Sudanesischen Ärztenetzwerks hat die Miliz innerhalb von drei Tagen insgesamt mindestens 1500 unbewaffnete Zivilisten in der Stadt getötet.

