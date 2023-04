Im Sudan ist ein erneuter Anlauf für eine Waffenruhe gescheitert. Am Donnerstagmorgen kam es wieder zu Kämpfen zwischen der Armee und Paramilitärs. Bewohner von Khartum berichteten von schwerem Beschuss des Zentrums der Hauptstadt und einiger anderer Gebiete. Einige der heftigsten Kämpfe in Khartum konzentrierten sich auf das Gelände um das Hauptquartier der Armee und die Residenz von Militärherrscher General Abdel Fattah al-Burhan. Die Armee und die paramilitärischen Rapid Support Forces (RSF) hatten für Mittwochabend in einem zweiten Versuch eine 24-stündige Waffenruhe vereinbart, die aber rasch gebrochen wurde. Viele Staaten versuchen, ihre Bürger aus dem Land zu evakuieren. Die Kämpfe waren am Samstag ausgebrochen. Nach offiziellen Schätzungen wurden dabei seitdem mindestens 270 Menschen getötet und 2600 verletzt.