Der Versuch, eine Waffenruhe im Sudan zu erreichen, ist erneut gescheitert. Zehntägige Verhandlungen in der Schweiz unter Führung der US-Regierung konnten die Kriegsparteien im drittgrößten Staat Afrikas nicht dazu bewegen, die heftigen Kämpfe einzustellen. Schon zuvor waren Verhandlungen in Dschidda in Saudi-Arabien an diesem Ziel gescheitert. Dennoch hob der US-Sondergesandte für den Sudan, Tom Perriello, bei einer hybriden Presskonferenz in Genf hervor, dass das Treffen durchaus Fortschritte erbracht habe. Es sei möglich geworden, durch diplomatischen Austausch und Gespräche mit technischen Experten Wege für humanitäre Hilfe für die notleidende Bevölkerung zu öffnen. Die kriegerischen Auseinandersetzungen zweier rivalisierenden Armeen im Sudan haben die größte Hungersnot der Gegenwart verursacht, mit 25 Millionen Menschen, die sich nicht ausreichend ernähren können. Hunderttausende sind akut vom Hungertod bedroht. Von den Kriegsparteien waren nur Vertreter der Rapid Support Forces (RSF) angereist, die gegen die regulären Streitkräfte, SAF, kämpfen. Die Armee war den Gesprächen fern geblieben, aber nach US-Angaben zumindest telefonisch teils eingebunden.