Die sudanesische Armee hat ein Flugzeug aus den Vereinigten Arabischen Emiraten mit kolumbianischen Söldnern abgeschossen. Mindestens 40 von der RSF-Miliz beauftragte Söldner seien getötet worden, berichtete die Sudan Tribune unter Berufung auf die Armee. Kolumbiens Präsident Gustavo Petro bestätigte den Abschuss. Die genaue Zahl der getöteten Kolumbianer sei jedoch noch nicht bekannt, erklärte er. Derweil wurden neue Gräueltaten der RSF-Miliz bekannt, die seit 2023 gegen die Armee um die Kontrolle über den Sudan kämpft. Das Flugzeug mit den kolumbianischen Söldnern war laut Sudan Tribune dabei, in der Stadt Nyala im Süden der Region Darfur zu landen.