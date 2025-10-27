Selten ist in diesem sudanesischen Krieg um einen Ort so erbittert gekämpft worden wie um die Handelsstadt El Fasher, im Norden Darfurs. Zwei verfeindete Generäle und ihre Armeen kämpfen um die Herrschaft im Staat Sudan, und El Fasher wollen beide Seiten kontrollieren, weil es ein strategisch wichtiger Knotenpunkt ist. Er verbindet die Hauptstadt Khartum mit den westlichen Gebieten des Landes – und öffnet so auch den Weg für jene Routen, die nach Tschad und Libyen führen und weiter bis in die Sahel-Staaten Westafrikas.