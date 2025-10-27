Selten ist in diesem sudanesischen Krieg um einen Ort so erbittert gekämpft worden wie um die Handelsstadt al-Faschir, im Norden Darfurs. Zwei verfeindete Generäle und ihre Armeen kämpfen um die Herrschaft im Staat Sudan, und al-Faschir wollen beide Seiten kontrollieren, weil es ein strategisch wichtiger Knotenpunkt ist. Er verbindet die Hauptstadt Khartum mit den westlichen Gebieten des Landes – und öffnet so auch den Weg für jene Routen, die nach Tschad und Libyen führen und weiter bis in die Sahel-Staaten Westafrikas.
SudanAngst vor erneuten Massakern in Darfur
Lesezeit: 3 Min.
Die Miliz RSF rückt in die Stadt al-Faschir ein, wo Hunderttausende Menschen der Gewalt schutzlos ausgeliefert sind. Sogar zu fliehen, ist in diesen Stunden lebensgefährlich.
Von Arne Perras
Sudan:Die Vergessenen von El Fasher
Der Krieg im Sudan hat die größte Vertreibungskatastrophe der Welt ausgelöst. Aber was, wenn Zivilisten der Gewalt gar nicht mehr entfliehen können? Über Menschen in der belagerten Stadt El Fasher, die mehr ertragen, als sie ertragen können.
Lesen Sie mehr zum Thema