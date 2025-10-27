Selten ist in diesem sudanesischen Krieg um einen Ort so erbittert gekämpft worden wie um die Handelsstadt al-Faschir, im Norden Darfurs. Zwei verfeindete Generäle und ihre Armeen kämpfen um die Herrschaft im Staat Sudan, und al-Faschir wollen beide Seiten kontrollieren, weil es ein strategisch wichtiger Knotenpunkt ist. Er verbindet die Hauptstadt Khartum mit den westlichen Gebieten des Landes – und öffnet so auch den Weg für jene Routen, die nach Tschad und Libyen führen und weiter bis in die Sahel-Staaten Westafrikas.