Rückkehr aus dem Sudan: Die Soldaten der Bundeswehr sind nach dem Evakuierungseinsatz am Freitag am Luftwaffenstützpunkt Wunstorf gelandet.

700 Menschen hat die Bundeswehr seit Sonntag aus dem Sudan ausgeflogen. Darunter waren rund 200 Deutsche, der Rest waren Schutzbedürftige aus insgesamt 30 Nationen. Kurz nachdem die Rettungsmission gestartet war, sollte im Sudan eigentlich eine Waffenruhe gelten - die wurde aber mehrfach gebrochen. Im Sudan waren am 15. April schwere Kämpfe zwischen den zwei mächtigsten Generälen des Landes und ihren Einheiten ausgebrochen. Seitdem kämpfen sie um die Vorherrschaft im Land. Hauptmann Matthias M., 49 Jahre und Kommandant der A400M, hat als Pilot eine der Bundeswehrmaschinen gesteuert und erzählt per Telefon, wie die Rettung abgelaufen ist, inwiefern die Maschinen gegen Angriffe geschützt sind und wie es den evakuierten Menschen ging.

SZ: An dem Einsatz im Sudan waren mehr als 1000 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr beteiligt. Was war Ihre Aufgabe?

Matthias M.: Meine Aufgabe war es, als Pilot im A400M von al-Azraq in Jordanien nach Wadi Saidna (nördlich von Khartum, Anm. d. Red.) im Sudan zu fliegen und wieder zurück.

Wie oft sind Sie hin und her geflogen?

Ich persönlich ein einziges Mal. Ich war in der dritten Maschine, die vor Ort gelandet ist. Wir sind nachts reingeflogen. Insgesamt sind die A400M zwölf Mal geflogen.

Detailansicht öffnen "Man hofft, dass die Waffenruhe eingehalten wird und nicht gezielt auf das Flugzeug geschossen wird": Bundeswehrpilot Matthias M. flog 2021 auch Menschen aus Kabul aus. Damals wollte er in Medien nicht mit seinem richtigen Vornamen genannt werden. (Foto: Marius Maasewerd)

Eigentlich war im Sudan eine Waffenruhe vereinbart, die allerdings mehrfach gebrochen wurde: durch Schusswechsel, aber auch durch Luftangriffe. Wie haben Sie die Lage vor Ort wahrgenommen?

Prinzipiell war uns die Waffenruhe bekannt. Die Frage ist aber, inwiefern das Ganze eingehalten wird beziehungsweise ob bis zum letzten Beteiligten vor Ort durchgedrungen ist, dass sie eine Waffenruhe einzuhalten haben. Beim Anflug auf den Platz über Wadi Saidna selbst sind dann auch Leuchtspurgeschosse zu sehen gewesen.

Was sind Leuchtspurgeschosse?

Das ist Munition, die von Gewehren oder anderen Waffen abgefeuert wird und die man sehen kann. Sie leuchtet: Es ist wie ein Strich am Himmel. Eigentlich ist sie dafür gedacht, dass ein Schütze nachverfolgen kann wohin das Geschoss fliegt. Die Leuchtspurmunition war nicht auf uns gerichtet, aber sie war über Wadi Saidna zu sehen.

Wie ging es weiter, als Sie gelandet sind und die Menschen aufgenommen haben, die evakuiert werden mussten?

Das lief relativ geordnet ab. Andere Nationen waren schon vor Ort, am Platz selbst haben uns die Franzosen in unsere Parkposition eingewiesen. Das Vorfeld ist dort relativ klein: Wir waren zu dem Zeitpunkt vier A400M vor Ort, zwei von der Bundeswehr, eine französische und eine spanische. Damit war das Vorfeld im Prinzip schon voll - das war eigentlich das Hauptproblem. Die Menschen wurden dann immer in Zehnergruppen ins Flugzeug gebracht. Vorher sind sie von den Feldjägern kontrolliert worden, die Passagierlisten waren fertig. Als wir dann voll waren, haben wir sie ausgeflogen.

Wie geht man als Soldat mit diesen Menschen um? In welcher Verfassung waren sie?

Bei uns in der Maschine waren etwa 50 Prozent Kinder. Die waren im Großen und Ganzen relativ gefasst, es haben sich keine wirklich dramatischen Szenen abgespielt. Die waren aber von der Anreise zum Platz, der ist etwa 25 Kilometer nördlich von Khartum, entsprechend angestrengt und stellenweise auch gezeichnet. Wir haben die Menschen dann mit Wasser versorgt, das wir an Bord dabei hatten und stellenweise auch die EPa angebrochen: Das ist ein Verpflegungspaket für Soldatinnen und Soldaten, mit dem man mehrere Tage im Feld überleben kann. Die Kekse oder Schokolade daraus haben wir verteilt an die Kinder.

Detailansicht öffnen "Die Operation war in jeder Hinsicht ein voller Erfolg", lobt Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (CDU), der mit Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) die Soldaten in Wunstorf begrüßt. (Foto: Ronny Hartmann/AFP)

Wie ging es dann weiter für die Menschen? Sie haben die Menschen ja nicht direkt nach Deutschland geflogen, sondern erstmal nach Jordanien.

Genau. Nach Jordanien ist es eine Flugstrecke von etwa drei Stunden und 15 Minuten. Dort wurden die Menschen von einem Krisen-Unterstützungsteam in Empfang genommen und registriert. Dann wurden sie nach Deutschland geflogen. Am Folgetag, als wir nach Hause verlegt haben, habe ich 81 Passagiere nach Berlin geflogen.

Wieso ist man nicht direkt nach Deutschland geflogen?

Es wäre Flugstreckentechnisch und kraftstoffmäßig nicht zu machen gewesen, das ist zu weit.

Sie haben gesagt, man habe vom Himmel aus diese Leuchtstreifen von Munition gesehen. Wovor hat man bei einem solchen Einsatz als Soldat am meisten Angst?

Angst ist da nicht das richtige Wort. Die Anspannung ist entsprechend hoch, weil so ein Einsatz doch nichts ist, was wir alltäglich machen. Wir üben das natürlich - aber das Ganze dann wirklich unter Einsatzbedingungen zu machen, ist doch eine andere Nummer. Beim Landen haben wir viel mit anderen Flugzeugen kommuniziert: Wo seid ihr, was ist euer Plan? Es war zwar ein sudanesischer Lotse am Tower vor Ort, aber der war keine allzu große Hilfe, hat also zum Beispiel nicht gesagt: Du landest jetzt als nächstes. Das sorgt natürlich für eine gewisse Anspannung. An den Rest versucht man nicht zu sehr zu denken. Man hofft, dass die Waffenruhe eingehalten wird und dass nicht gezielt auf das Flugzeug geschossen wird.

Falls das passiert: Wie sind die Flugzeuge vor Angriffen geschützt?

Wir waren nur mit geschützten Maschinen unterwegs. Sie haben einen sogenannten ballistischen Schutz, das heißt: Die sind in den entscheidenden Bereichen gepanzert. Dieser Schutz ist auf Gewehrschussmunition ausgelegt, also auf kleinere Kaliber. Für Raketen oder andere große Flugkörper haben die Maschinen, sogenannte "Chaff und Flares": Das sind Hitzetäuschkörper aus gepresstem Magnesiumpulver und kleine Metallstreifen. Beim Abbrennen entstehen kurzfristig Temperaturen von 2 000 bis 3 000 Grad Celsius. Wenn die Maschine angegriffen wird, lenkt das Feuer die Raketen von den Triebwerken weg - der Pilot kann die Zeit nutzen, um wegzufliegen. Oder durch die Metallstreifen wird eben der gegnerische Radar abgelenkt.

Gab es einen Moment, der Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist seit Beginn der Rettungsmission?

Was für mich besonders war: Wir sind mit Nachtsichtbrillen geflogen. Dass wir wirklich mit allem, was wir zur Verfügung haben, und dann noch nachts und unter Bedrohung, in so ein unkontrolliertes Flugfeld reinzugehen: Das war eine spezielle Situation.

Inwiefern kann man den Einsatz mit der Rettungsmission der Bundeswehr in Afghanistan vergleichen?

Detailansicht öffnen Von den Kämpfen gezeichnet: Szene aus in der Gegend des zentralen Marktes in der sudanesischen Hauptstadt Khartum. (Foto: Mohamed Nureldin Abdallah/Reuters)

Der technische Ablauf war ähnlich bis gleich. Auch im Sudan sind wir reingeflogen, haben Menschen an Bord genommen und haben die dann ausgeflogen. Auch bei der Mission im Sudan haben wir mehr Passagiere aufgenommen, als es Sitzplätze gab, um möglichst viele Menschen transportieren zu können. Ein Unterschied war: In Afghanistan hatten die Taliban ein Zeitfenster zur Landung zugesagt, außerdem haben die Amerikaner haben den Flugplatz abgesichert.

Wie gehen Sie nun mit den Eindrücken um, wie geht es für Sie weiter?

Tatsächlich ist der Alltag schon wieder eingekehrt. Am Dienstag geht es wieder normal weiter. Das war auch damals in Kabul so: Der Alltag setzt recht schnell wieder ein. Das ist aber in Ordnung so.

In der Mission ging es nicht um trockene Theorie oder eine Übung, sondern darum, Menschen zu retten. Ist man nach einem solchen Einsatz stolz?

Tatsächlich hatte ich mir gar keine Gedanken darüber gemacht, mir ist die Frage aber auch im Familienkreis gestellt worden. Als ich darüber nachgedacht habe ist mir aufgefallen: Es ist tatsächlich so. In der Situation selbst hat man andere Dinge zu tun - aber wenn das Ganze durch ist, sich der ganze Druck gelegt hat, ist es schon irgendwo ein schönes Gefühl, Menschen gerettet zu haben.